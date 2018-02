"Aparaaa Ceausescu", refrenul returului de la Roma! Statistica ne da fiori: ce s-a intamplat cand Steaua a invins in tur cu 1-0

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

De la "Aparaaa Tatarusanu", celebra reactie a comentatorilor PRO TV in returul cu Grassopper Zurich, Steaua n-a mai reusit sa obtina o calificare europeana dupa un 1-0 in meciul tur.

A fost singura data, in cele cinci situatiii pana acum, cand Steaua a concretizat avantajul de 1-0 in retur cu o calificare.

Champions League

1989: 1-0 cu PSV in tur, 1-5 in retur

2014: 1-0 cu Ludogorets in tur, 0-1 si eliminare in retur

Europa League

2006: 1-0 cu Middlesbrough in tur, 2-4 in retur

2010: 1-0 cu Grasshopper in tur, 0-1 si calificare in retur

2013: 1-0 cu Chelsea in tur, 1-3 in retur

Returul Lazio - Steaua se vede la PRO TV, joi, ora 20:00.