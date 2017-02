"Am deranjat ca am iesit din grupe! Mai bine ne-ar fi zis de la inceput, ne vedeam de treaba noastra"

Budescu a fost suparat pe arbitraj dupa meciul cu Genk, pierdut de Astra cu 1-0.

Starul Astrei a declarat la finalul meciului, la Sport.ro:

"A fost o seara mai putin placuta, am iesit din aceasta competitie. Imi reprosez ca nu am reusit sa marchez, dar cred ca am facut o figura frumoasa"

"Ne asteptam la un astfel de arbitraj, s-a intamplat asta si acasa. Probabil am deranjat ca am iesit din grupe. Ar fi trebuit sa ne spuna inainte, ne vedeam de treaba noastra si nu mai ieseam din grupe. Nu am fost lasati si asta s-a vazut in ambele meciuri. Ne-am dat viata pe teren, dar atat am reusit sa facem"

"A fost un teren greu, a fost o vreme urata, am reusit sa le facem fata, se putea mai mult, dar in mare ne-am achitat de sarcini. Din pacate asta a fost rezultatul"

"Sper sa ramanem o echipa la vara. Din cate am inteles, sunt multi jucatori la final de contract, va fi dificil"