Sanatatea face transferuri de LIGA pentru Steaua! :) Anunt de ultima ora: unde se joaca meciul

Dupa ce l-a adus in 2011 la jocul cu Steaua pe Ionel Ganea, seful de la Sanatatea Cluj planuieste si acum doua transferuri importante inaintea meciului de Cupa.

Aurelian Ghisa, patronul Sanatatii, spune ca va incerca doua mutari pentru derby-ul din saisprezecimile Cupei.

"Ne gandim la ceva spectaculos, normal! Daca acum s-a facut tragerea la sorti si exista sansa de a juca impotriva Stelei, cu siguranta vom face o echipa competitiva. Adica unul sau doua transferuri speciale pentru a face fata Stelei", a spus Ghisa pentru Gazeta Sporturilor.

Jocul se va disputa pe Cluj Arena, cel mai mare stadion din Ardeal: "Vom inchiria Cluj Arena, e prima noastra optiune. Cand am jucat cu Steaua data trecuta, stadionul era gata, dar nu avea semnatura de dare in folosinta. Lipsea o semnatura si de aceea am ajuns la Buzau. Nu stim ce pret vom pune la bilet. Fiind o echipa a Clujului, cred ca oamenii vor sa vina la un astfel de meci, care e altfel decat unul de campionat. Va aduc aminte ca la meciul cu Dinamo, jucat in Cupa pe stadionul CFR-ului, au fost 6000 de oameni. Ne-am bucurat mult!"