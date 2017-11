Rapid spre o finala de VIS in Cupa! Pancu o asteapta pe Steaua in lupta pentru primul trofeu de la reinfiintare

Rapidistii sunt aproape de primul trofeu - Cupa Romaniei pe Bucuresti. Rapid s-a calificat in semifinale unde o asteapta si pe Steaua lui Lacatus.

Rapid a castigat cu 4-2 in sferturi cu Tricolorul. Pancu a marcat din penalty si a fost premiat de un suporter.



In campionat, Steaua Armatei e peste rapidisti. Pancu vrea revansa in Cupa.Rapidistii au avut adversari cu greutate, dar si copii de 15 ani.