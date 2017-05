Prima reactie dupa ce FC Voluntari a castigat Cupa: "Este unul dintre cele mai frumoase trofee!" Ce le-a spus Claudiu Niculescu la pauza jucatorilor

FC Voluntari 6-4 Astra dupa penalty-uri / Vezi cum a castigat FC Voluntari la penalty-uri primul trofeu din istoria clubului.

"Este unul dintre cele mai frumoase trofee, pentru ca nu ma gandeam ca o pot face cu FC Voluntari. Stiam la ce sa ne asteptam in seara asta. Astra a dominat prima repriza, noi pe a doua. Per total este o victorie meritata pentru noi. in prima repriza i-am simtit foarte puternici pe cei de la Astra. in repriza a doua probabil au intrat mai relaxati, iar noi am scapat de emotii. Am castigat aceasta cupa pentru ca am avut incredere in noi. Ma bucur ca las ceva in urma. La pauza Claudiu Niculescu ne-a spus ca anul trecut pe vremea asta ne luptam pentru salvarea de la retrogradare, iar acum jucam in finala Cupei Romaniei. Mi se termina contractul in vara asta, dar ma gandesc sa mai joc. Astept ca cei din conducere sa-mi faca o oferta", a spus Maftei la Digisport.