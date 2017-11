Popa: "Ne pare rau ca am castigat in primul tur in Cupa! Nu trebuia sa ajungem pana aici!" Probleme serioase la Timisoara

Timisoara 0-3 Steaua! Echipa lui Dica este ultima formatie calificata in sferturile Cupei Romaniei.

Ionut Popa este dezamagit de rezultat, dar mai ales de faptul ca a ramas fara ambii fundasi centrali dupa acest meci. Melinte si Canu au iesit accidendati dupa duelurile cu stelistii.

De asemenea, tehnicianul Timisoarei a acuzat din nou probleme de natura financiara la echipa si regreta faptul ca s-a calificat pana in aceasta faza a competitiei.



"Am avut doi accidentati si eliminat. Penalty care nu a fost in prima repriza. Ne pare rau ca am castigat in primul tur in Cupa. Nu trebuia sa mergem mai departe, ca am iesit sifonati cu ambii fundasi centrali accidentati. Sunt suparat pentru ca azi am fost anuntat de jucatori ca nu vor sa intre in cantonament pana nu isi primesc drepturile", a declarat Ionut Popa la ProX.