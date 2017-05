Moment de SENZATIE cu Claudiu Niculescu dupa calificarea Voluntariului: "N-am lacrimi in ochi, m-a tras curentul!" VIDEO

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 "KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00

Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la Voluntari, a oferit un moment amuzant in timpul interviului de dupa calificarea echipei in finala Cupei Romaniei. Vizibil emotionat, Niculescu a negat ca i-au dat lacrimile la finalul meciului: "M-a tras curentul, nu aveam lacrimi in ochi!"

"Inseamna mult pentru mine, si mai ales pentru baieti aceasta calificare. E normal sa am putine emotii pentru ca stiu cat au suferit acesti baieti. Sunt la inceput de drum cu toate ca am 5 ani de cand antrenez. Este o performanta mare si vreau sa ma bucur de acesti baieti pe care vreau sa-i felicit in direct pentru ca au muncit pentru aceasta performanta" a mai spus Claudiu Niculescu.