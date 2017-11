Jucatorul care a scapat de "ghilotina" dupa victoria cu Timisoara: "Il tin, nu-l mai dau!" Becali a anuntat care e singurul fotbalist la care renunta in iarna

Timisoara 0-3 Steaua! Echipa lui Dica este ultima formatie calificata in sferturile Cupei Romaniei.

Golofca a marcat golul de 2-0 si pare ca si-a salvat postul la Steaua. Gigi Becali a anuntat ca s-a razgandit in privinta mijlocasului si nu-l mai cedeaza in iarna.

Nu de acelasi tratatament va avea partea De Amorim. Acesta poate ajunge in Turcia, sub comanda lui Sumudica.

"Nu poti sa joci cu 20 de jucatori, joci doar cu 11. Golofca mi-a placut si mie in meciul asta, normal. Normal ca o sa am un alt discurs. Dupa meciul asta incep sa am incredere in el si nu-mi mai pare rau ca l-am luat la Steaua. Dupa meciul asta, il tin, nu-l mai dau. Dar sa fie constant si sa nu mai stea prin cluburi. Nu e nicio remaniere in iarna. Singurul care era, era Golofca. Sumudica zicea ca vrea sa-l ia pe De Amorim. Sa vedem daca il ia", a declarat Gigi Becali la DigiSport.