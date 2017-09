GENIAL! Cu cine a picat CSA Steaua in Cupa Romaniei, dupa ce FCSB a jucat cu Sporting in Champions League :))

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

FCSB a jucat play-off-ul pentru Champions League impotriva lui Sporting. Stelistii au facut 0-0 in Portugalia insa au luat 5-1 pe teren propriu de la echipa lusitana.

La nici o luna de la acel meci, CSA Steaua, echipa Armatei din liga a 4-a, joaca un derby asemanator... doar pe hartie :)) CSA Steaua joaca impotriva lui Benfica... Bucuresti, in Cupa Romaniei.

CSA are un debut perfect de sezon in liga a 4-a, avand 2 victorii in 2 meciuri, 10 goluri marcate si 0 primite.