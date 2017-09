Mexic, a 5-a nationala calificata la Mondial! Au batut cu 1-0 in fata nationalei lui Penedo

Hirving Lozano a marcat golul victoriei gazdelor, in minutul 53. La oaspeti, nu a evoluat portarul dinamovist Jaime Penedo.

Mexicul a acumulat 17 puncte intr-o grupa de sase echipe, urmata de Costa Rica (14 puncte), SUA, Honduras (cate 8 puncte), Panama (7) si Trinidad-Tobago (3). Cu trei etape inaintea finalului preliminariilor, Mexicul nu mai poate pierde unul dintre cele trei locuri care duc in Rusia.

In afara de Mexic, si-au mai asigurat prezenta la turneul final al CM din 2018 Brazilia, Japonia si Iran, precum si tara gazda, Rusia.



