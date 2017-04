EXTRATERESTRU! Doi giganti sunt gata sa dea 200 de milioane de euro pe Neymar! I se promite cel mai mare salariu din lume. Cine il vrea

Neymar ar putea juca ultimele meciuri in tricoul Barcelonei. Brazilianul are doua oferte gigant!

Sunday Times scrie ca Manchester United si Chelsea sunt gata sa dea 180 de milioane de euro ca sa-l ia de pe Camp Nou. Cele doua rivale din Premier League vor sa-i plateasca uriasa clauza de reziliere si ii promit un salariu care l-ar transforma in cel mai bine platit jucator din lume, anunta sursa citata. Neymar e tentat! A transmis mesajul catre echipa sa de manageri, care incearca sa vada proiectia celei mai buni variante pe termen lung.

Neymar, 25 de ani, cere un salariu de 25 de milioane de euro anual, dezvaluie Times.

Brazilianul si-a prelungit contractul cu Barca la finalul anului trecut, insa mutarea nu trebuie privita drept semnal clar al intentiilor jucatorului, spun apropiatii lui Neymar. 'Superstarul Barceli a vrut doar sa detensioneze relatia dintre reprezentantii sai si club', sustin catalanii de la Sport.es. Neymar si-a dorit liniste pentru a se putea concentra pe ceea ce are de facut in teren dupa un start modest de sezon.



