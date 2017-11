Unul dintre cei mai bine platiti antrenori din lume si-a dat DEMISIA dintr-un motiv incredibil: va participa la raliul Dakar! La ce suma uriasa a renuntat pentru visul sau

Antrenorul cu care Sapunaru a castigat Europa League a renuntat la 10 milioane de dolari, ca sa concureze in raliul Dakar!

Andre Villas-Boas i-a socat pe chinezii care-l plateau regeste. I-a anuntat ca pleaca, pentru ca isi doreste o noua aventura. Antrenorul portughez si-a dat demisia de la Shanghai SIPG saptamana aceasta pentru ca vrea sa participe la raliul Dakar in luna ianuarie!

Villa-Boas a vrut sa se urce pe motocicleta in cel mai dur raliu din lume, dar prietenii l-au sfatuit sa conduca o masina, pentru inceput. Cursa de 15 zile incepe pe 6 ianuarie in Bolivia si se incheie pe 20 ianuarie in Argentina. Acest program nu i-ar mai fi permis sa o antreneze pe Shanghai SIPG asa ca a decis sa isi dea demisia!

"Am vorbit cu prietenul meu ALex Doringer, managerul echipei KTM, cel care mi-a spus ca as avea nevoie de 1 an de pregatire si ca ar ar fi mai bine sa aleg masina. Asa ca am vorbit cu Team Overdrive si iata-ma!" le-a spus Villas-Boas celor de la The Guardian.

Portughezul de 40 de ani a mai spus ca a fost visul sau din copilarie sa participe in aceasta competitie - unchiul sau a luat startul la raliu in 1982.