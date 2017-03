Un club din Rusia a anuntat ca ofera bilete la schimb cu tigari! Cum vor putea intra fanii la meci

Echipa incearca sa evite retrogradarea din a 2-a liga din Rusia.

Clubul de liga a 2-a din Rusia, Mordavia Saransk, a anuntat ca toti suporterii care vor veni la meciul de pe 26 aprilie cu un pachet de tigari pe care sa-l ofere la schimb pentru bilet, vor putea intra pe stadion!

Cei de la Mordavia au un meci crucial in lupta pentru evitarea retrogradarii si au gasit aceasta solutie pentru a umple stadionul de 12.000 de locuri, Stadion Start. Cei de la Mordavia nu au dezvaluit si ce vor face cu pachetele de tigari primite de la suporteri :)

Mordavia este in acest moment pe locul 18 ce duce in liga a 3-a din Rusia, la 3 puncte de locul 5, primul care inseamna ramanere in aceasta divizie.