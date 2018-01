TOPUL creatorilor in acest sezon! Fotbalistii cu cele mai multe assisturi: 6. De Bruyne; 5. Leroy Sane. Vezi primele locuri

Sase jucatori sunt la egalitate in clasamentul celor mai buni pasatori decisivi ai sezonului. Ei au fost, insa, ordonati dupa numarul de meciuri bifate.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Cu doua assisturi in victoria 3-0 a lui United in fata lui Stoke, Paul Pogba a intrat in galeria celor mai buni pasatori decisivi din acest sezon. Pogba le-a pus golurile pe tava lui Valencia si Martial.

Pogba are acum 9 assisturi in 13 partide jucate in acest sezon, el ratand ale 10 partide din pricina accidentarilor ori a suspendarilor.

Francezul lui United este la egalitate cu Leroy Sane si Kevin De Bruyne, de la rivala City, dar si cu Neymar, Max Philipp si Pione Sisto.