Surpriza uriasa: "Asa a fost intelegerea!" Cu cine semneaza Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic va ramane liber de contract pana in iarna!

Accidentat grav in partida cu Anderlecht din Europa League, Zlatan Ibrahimovic a decis sa nu semneze un nou contract cu Manchester United.

Desi dezamagiti, fanii lui United si-au luat adio de la suedez, care si-a lasat amprenta asupra clubului cu 27 de goluri reusite in mai putin de un sezon pe Old Trafford.

Totusi, fanii lui United primesc o veste buna. Zlatan nu a vrut sa fie platit in perioada in care este accidentat, insa va semna un contract nou cu United din luna ianuarie, cand va putea sa joace din nou. Potrivit Daily Mirror, aceasta este intelegerea pe care Zlatan a avut-o cu Jose Mourinho in momentul accidentarii. Ibrahimovic are oferte din SUA sau China, insa atacantul vrea sa joace in continuare la nivel inalt, iar United a revenit in Champions League si cu golurile sale. Mourinho spera sa se bata si la titlu in acest sezon, iar Zlatan ar reveni fix la meciurile importante din a doua jumatate a sezonului. Pana atunci il are pe Romero Lukaku, varful de 24 de ani adus de la Everton pe 85 de milioane de euro.