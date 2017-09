Stanciu si Chipciu au ramas fara antrenor la Anderlecht. Marele soc poate urma: Daum, luat in calcul ca inlocuitor

Echipa lui Stanciu si Chipciu, Anderlecht, l-a dat afara pe Rene Weiler.

Campioana Belgiei, Anderlecht, la care evolueaza Nicusor Stanciu si Alexandru Chipciu, a anuntat despartirea de antrenorul elvetian Rene Weiler.

Stafful lui Weiler, compus Nicolas Frutos, David Sesa si Thomas Binggeli, va asigura conducerea tehnica interimara a echipei.

Antrenorul de 44 de ani era la Anderlecht din vara anului 2016, dupa ce anterior a pregatit formatiile FC Nurnberg, FC Aarau, FC Schaffhausen, St. Gall si Winterthur. In martie, el isi prelungise contractul cu un sezon.

In actuala editie de campionat, echipa belgiana a obtinut doua victorii si trei rezultate de egalitate in sapte etape, cu care ocupa locul 9 in clasament, cu noua puncte, jumatate din punctele acumulate de liderul FC Bruges. In ultima etapa, Anderlecht a remizat, scor 2-2-, in deplasare, cu Kortrijk.

Presa din Belgia a speculat recent pe seama faptului ca sefii lui Anderlecht il iau in considerare chiar pe Christoph Daum, fostul selectioner al Romaniei, pentru banca tehnica a echipei.