Spectacol in Franta, Spania si Italia !!

S-au marcat multe goluri duminica seara in campionatele din Franta, Spania si Italia oferind un adevarat spectacol pe gazon, cu eliminari si intoarceri de situatie.

Mai intai, in Franta, meciul dintre Strassbourg si Marseille incheiat 3-3 a produs o surpriza in LIgue 1, atrenorul Thierry Laurey fiind nemultumit de rezultat spunand ca echipa sa a luat goluri din niste greseli copilaresti. Acesta a afirmat : “ Primele doua goluri incasate sunt dezastruoase. Facem erori neintentionate ce ne costa. Am avut o echipa cu doar cativa jucatori care cunosteau Ligue 1 (Kone, Martin, Terrier), deci este normal sa exista o lipsa de experienta.” La final, atrenorul nou-promovatei a sustinut idea conform careia echipa sa a marcat goluri.

Spectacol a fost si in Spania , la meciul dintre Betis-Valencia, incheiat cu scorul de 3-6, rezultat ce a urcat-o pe Valencia pe pozitia secunda in Primera Divison, in spatele formatiei FC Barcelona. Formatia de pe Mestalla conducea cu 4-0 , primind 3 goluri in intervalul minutelor 79-84, la final reusind sa mai puncteze de 2 ori, gratie reusitei golgheterului Simone Zaza si jucatorului imprumutat de la Man Utd. Andreas Pereira.

Si pe Giuseppe Meazza a fost show, al 219-lea Derby della Madonnina s-a incheiat cu victoria Interului, gratie triplei lui Icardi.De asemenea, Milan, a punctat prin Suso cu un sut superb si prin Giacomo Bonaventura. Milanezii au avut si un om in minus, dupa eliminarea lui Ricardo Rodriguez, ce a produs lovitura de pedeapsa , transformata de capitanul Icardi.