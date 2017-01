Scrisoarea EMOTIONANTA a lui Ronaldinho pentru "varianta mea mai tanara!" Ce a scris despre Messi e FABULOS

Ronaldinho a publicat o scrisoare emotionanta dedicata "pustiului Ronaldinho". Aici vorbeste despre greutatile din copilaria sa, dar si despre Leo Messi.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

"Unde traiesti tu in Porto Alegre, acolo sunt droguri, gasti si tot felul de lucruri de acest gen. O sa fie greu, dar atata timp cat vei juca fotbal pe strada, in parc, cu cainele tau, vei fi in siguranta. Da, am spus "cainele tau", pentru ca este un fundas neobosit."

"O sa joci cu Roberto, o sa joci cu alti copii si cu baieti mai mari decat tine. Dar intr-un moment toti or sa oboseasca, iar tu vei dori sa joci in continuare. Sa ai grija sa-l iei mereu cu tine pe cainele tau, Bombom, un adevarat caine brazilian si pana si lor le plac cainilor, foarte bun pe dribling si skills, poate va fi prima victima a lui Elastico."

"La Barcelona, vei auzi despre pustiul asta de la echipa de juniori. Poarta numarul 10, la fel ca tine. E la fel de mic cum esti si tu. Si el se joaca cu mingea si tu si colegii tai va veti uita la el cum joaca. In momentul ala vei intelege ca va ajunge mai mult decat un mare fotbalist. Pustiul este ceva diferit. Numele sau este Leo messi. Chiar si cand tu nu vei mai fi acolo, jocul liber va continua la Barcelona prin Messi", a scris Ronaldinho intr-o scrisoare speciala pentru The Players’ Tribune, intitulata "Scrisoare pentru varianta mea mai tanara".