S-au jucat deja primele 4 campionate din Europa? Diferente uriase intre lider si urmaritori in pauza de iarna

Majoritatea campionatelor din Europa au ajuns la pauza de iarna.

Doar in Premier League se mai joaca in aceasta perioada, aceasta fiind traditia de peste 100 de ani in Anglia.

Acolo, Manchester City conduce autoritar, cu 13 puncte in fata principalei urmaritoare, Manchester United. Guardiola a construit un monstru in Anglia. City a calcat tot in picioare si e neinvinsa in acest sezon.

Si in Spania, lupta pare decisa in favoarea Barcelonei. Catalanii au 9 puncte in fata principalei urmaritoare dupa victoria rasunatoare de pe Bernabeu, 3-0.

Atletico Madrid si Valencia sunt urmatoarele in clasamentul din La Liga, iar campioana Real e abia pe 4.

Nici in Franta nu exista rival pentru echipa de sute de milioane de euro a lui PSG. Sunt 9 puncte in fata principalei urmaritoare, campioana de anul trecut, As Monaco.

Si in Germania lupta pare decisa in favoarea lui Bayern. Echipa preluata de Jup Heynkess a ajuns la 11 puncte in fata celor de la Schalke.

Italia e singurul campionat de top din Europa in care lupta este deschisa. Napoli conduce cu 45 de puncte in 18 etape, dar este urmata de Juventus la un punct in spate. Inter a slabit ritmul de la inceput si a ajuns la 5 puncte in spatele liderului, insa diferenta este recuperabila. Roma e pe locul4, cu 38 de puncte in acest moment.