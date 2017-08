Ronaldinho e dispus sa joace din nou! Ce conditie IMPOSIBILA pune brazilianul

Cu toate ca nu a mai jucat pentru o echipa din 2015, Ronaldinho nu si-a luat adio de la fotbal si ar vrea sa evolueze din nou.



Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Fostul jucator al Barcelonei a dezvaluit ca ar fi dispus sa joace pentru o echipa de club, dar pune o conditie dificila pentru orice conducere. "Daca o echipa ma vrea doar pentru meciuri, fara sa particip la antrenamente, e posibil sa mai joc", a declarat brazilianul.

Castigatorul "Balonului de Aur" in 2005 este de anul acesta noul ambasador al Barcelonei. Atacantul in varsta de 37 de ani a jucat cinci ani pentru catalani timp in care a marcat 91 de goluri in 198 de partide disputate si a castigat 5 trofee: Liga Campionilor, doua titluri si doua SuperCupe ale Spaniei.