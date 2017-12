BREAKING NEWS: Daum si-a depus CV-ul si VREA LA MONDIAL! Se poate bate cu Franta lui Pogba si Griezmann! Anunt incredibil

Daum vrea sa revina pe banca unei echipe nationale, chiar daca n-a avut prea mult succes ca selectioner al Romaniei!

Antrenorul german de 63 de ani si-a depus CV-ul pentru a deveni noul antrenor al Australiei, nationala calificata la Campionatul Mondial.

Daum are doi contracandidati: pe Jurgen Klinsmann si pe australianul Graham Arnold! Daum e de acord sa primeasca un salariu de un milion de dolari pe an, cu 400 000 mai mult decat avea in Romania! Conform presei australiene, fostul antrenor al Romaniei e favorit sa obtina postul. E cel mai experimentat si accepta fara probleme termenii financiari propusi in Australia!

Daca Daum se va intelege cu oficialii federatiei australiene, va trebui sa inceapa pregatirile pntru super meciuri in Rusia. 'Cangurii' sunt in grupa cu Franta, Peru si Danemarca la Campionatul Mondial!

Fostul selectioner, Ange Postecoglou, si-a dat demisia dupa calificarea Australiei in Rusia.