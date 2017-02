Povestea anului: au pierdut avionul si tricourile, dar s-au CALIFICAT incredibil in Copa Libertadores

Povestea saptamanii vine din America de Sud. Argentinienii de la Tucuman s-au calificat in premiera in Copa Libertadores in tricourile.nationalei Argentinei! :)

115 ani au asteptat fanii micutei Tucuman acest meci. Dupa 2-2 acasa, argentinienii nu mai visau la calificare in Ecuador! Dar au reusit minunea, dupa un drum plin de peripetii. Au pierdut avionul si au ajuns la meci cu o ora si jumatate intarziere.



Tricourile jucatorilor n-au mai ajuns la Quito, iar jucatorii le-au imprumutat pe cele ale nationalei Argentinei sub 20 de ani, care jucase cu o zi inainte in Ecuador.



Atletico Tucuman a castigat cu 1-0 si s-a calificat in grupele Copei Libertadores!