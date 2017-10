Pare incredibil, dar asa arata un ANTRENAMENT al lui Razvan Lucescu in Grecia! Fanaticii de la PAOK se pregatesc de derby-ul cu Olympiakos: VIDEO

Lider in campionatul elen cu PAOK Salonic, echipa care nu a luat titlul de trei decenii, Razvan Lucescu se pregateste pentru cel mai dificil test. Maine ii va iesi in cale marea rivala Olympiakos, cea mai titrata echipa a Greciei.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Razvan Lucescu a avut parte de imagini de-a dreptul incredibile inaintea derbyului cu Olympiakos, programat maine, de la 20:30. Ultrasii lui PAOK si-au facut incalzirea pentru marele meci la antrenamentul echipei din Salonic, circa 10.000 dintre ei mergand pe stadion "inarmati" cu torte si fulare.

PAOK are 15 puncte dupa 7 meciuri disputate si un punct peste AEK Atena. Olympiakos e doar pe 5, cu 11 puncte.

Olympiakos vine dupa un meci pierdut in fata Barcelonei pe Nou Camp, scor 1-3. Elenii vor primi peste doua saptamani vizita formatiei catalane la Pireu.

More than 10.000 fans at #Toumba for the open training session #PAOKfans ???????????????? pic.twitter.com/NJIABlGiVI