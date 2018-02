Noul patron al lui Anderlecht REGRETA vanzarea lui Stanciu: "Nu am inteles!" Cum se schimba clubul belgian

Anderlecht si-a vandut vedetele in pauza de iarna, iar noul patron al clubul este suparat.

Noul patron al lui Anderlecht, Marc Coucke, a declarat luni, la televiziunea belgiana Canvas, ca nu a inteles vanzarea in mercato-ul din ianuarie a lui Nicolae Stanciu si a altor fotbalisti capabili sa inscrie, scrie ziarul La Derniere Heure.



"Ultimul mercato de iarna la Anderlecht? Sigur ca nu m-am implicat efectiv in el. Daca as fi facut-o, nu s-ar fi desfasurat in acest fel. Nu l-am inteles", a afirmat Coucke cu trei zile inainte de a prelua efectiv controlul asupra celui mai mare club belgian.

"E nevoie de solutie in cazul in care sunt jucatori care pleaca. Imi pare rau, dar asta se cheama conducere. Anderlecht avea o problema cand era vorba sa inscrie, dar a vandut patru jucatori care dadeau goluri: Hanni, Stanciu, Harbaoui si Beric", a spus Coucke.

Stanciu, care a fost cel mai scump transfer facut de Anderlecht, a semnat luna trecuta cu gruparea ceha Sparta Praga.

Coucke a vorbit despre ce isi propune sa realizeze la Anderlecht: "Politica mea va fi diferita de cea a actualei conduceri. Bilantul nostru financiar nu poate depinde de transferuri. Daca voi face nebunii? Nu. Poate totusi voi face putin la inceput, fiindca rabdarea nu este punctul meu forte. (...) Ambitiile mele? In Europa sa facem parte din echipele care vin imediat dupa cele de top, ca sa jucam in primavara europeana. Nu voi spune insa ca o batem pe Barcelona in sezonul viitor. Si nu vom transfera un atacant de la PSG. Tinta insa e sa avem un atacant capabil sa intereseze un astfel de club".

"Obiectivul pentru acest sezon? Sa atingem cel putin locul 2. Si titlul. De ce nu. Daca vom castiga tot, aproape ca avem soarta in mainile noastre", a adaugat el.

In ultima etapa, Anderlecht, cu Alex Chipciu folosit din minutul 63, a invins-o cu 5-3 acasa Mouscron, echipa lui Dorin Rotariu, care a fost pana de curand antrenata de Mircea Rednic

Trei goluri ale lui Anderlecht au fost opera lui Lukasz Teodorczyk, atacantul polonez care a dezamagit in acest sezon.

Cu doua etape ramase din sezonul regulat, Anderlecht, campioana en titre, este pe locul 3, la 12 puncte de liderul FC Bruges.