Nici la FIFA nu e asa usor sa dai atatea goluri. Ce performanta a reusit pustiul lui Celtic in doar 6 meciuri

Dembele a reusit o performanta incredibila.

Dembele are doar 20 de ani dar devine o tinta din ce in ce mai interesanta pentru marile echipe din Europa. Pustiul lui Celtic a inscris deja o "caruta" de goluri pentru Celtic, insa ultimele 2 performante sunt de-a dreptul uluitoare.

Francezul a marcat 3 goluri in meciul de duminica, in campionat, cu St. Johnstone, terminat 5-2 pentru Celtic. Dembele a dat atunci un hat-trick in 24 de minute, insa week-end-ul acesta a reusit sa isi bata recordul.

Dembele a marcat 3 goluri in doar 14 minute, reusind astfel nu mai putin de 6 goluri in 6 zile. Tanarul francez mai are un hat-trick in tricoul lui Celtic, cu Ranger, in victoria cu 5-1 din septembrie anul trecut.

Celtic domina autoritar campionatul, avand 19 victorii la rand iar ultima infrangere a fost in mai 2016, 1-2 cu St. Johnstone.