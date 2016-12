Neymar a pierdut titlul de "Cel mai bun brazilian". Ce mijlocas i-a furat trofeul in 2016

Neymar, capitanul nationalei Braziliei si starul Barcelonei, a pierdut titlul Samba Gold Award, un echivalent a Balonului de Aur acordat doar fotbalistilor brazilieni.

Cel mai bun fotbalist al Braziliei in 2016 a fost ales Philippe Coutinho, mijlocasul vedeta al lui Liverpool, cel care a avut un an de vis.

Premiul Samba Gold Award este acordat in urma voturilor unor fosti si actuali jucatori, a unor jurnalisti brazilieni, dar si a voturilor suporterilor.

Neymar si Coutinho au castigat impreuna in acest an medaliile de aur la Jocurile Olimpice de la Rio.

Coutunho a punctat de 8 ori in Premier League in 2016.

14 goluri a marcat Neymar in La Liga in acest an.