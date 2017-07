"N-ar fi o surpriza, ar fi istoric!" Un jucator de la Real vrea sa-i fure Balonul de Aur lui Cristiano Ronaldo

Capitanul celor de la Real Madrid, Sergio Ramos, viseaza la trofeul suprem!

Cristiano Ronaldo este vazut ca fiind marele favorit la castigarea Balonului de Aur dupa ce a castigat titlul si Liga Campionilor cu Real Madrid. Insa acest trofeu ar putea ajunge la un coechipier al lui Ronaldo care se poate lauda cu aceleasi trofee!

Sergio Ramos a vorbit despre aceasta posibiltate cu cei de la Marca: "Depinde. Ar trebui sa stiu ce este luat in calcul pentru a oferi premiul. Ultimii ani au fost numai legati de Leo si Cristiano insa, de exemplu, Cannavaro, cel care mi-a fost coleg in aparare, a castigat.



Nu ar fi o nebunie. Am reusit multe lucruri in cariera, lucruri foarte foarte bune, dar daca as castiga Balonul de Aur, ar fi istoric" a spus Ramos.