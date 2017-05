Luna DECISIVA pentru Balonul de Aur! Cristiano Ronaldo si Messi pot fi invinsi de un PORTAR! Moment istoric

Gianluigi Buffon poate fi primul portar dupa 54 de ani care cucereste Balonul de Aur!

Luna mai este decisiva pentru castigatorul Balonului de Aur. Fara un turneu major in aceasta vara, lupta se va da in finala Champions League intre favoritul Cristiano Ronaldo si portarul italian Gianluigi Buffon. Ce final de cariera pentru Buffon! La 39 de ani, italianul poate deveni al doilea portar din istorie care castiga Balonul de Aur si primul dupa 54 de ani. Sovieticul Lev Yashin castiga trofeul in 1963.



Messi are doar sansa a treia la castigarea unui nou trofeu al Balonului de Aur, dupa eliminarea Barcei din Champions League. Messi mai are o sansa sa impresioneze cu Argentina la Cupa Confederatiilor din aceasta vara, insa aceasta nu este totusi o competitie de anvergura unui EURO sau Mondial.

Cristiano Ronaldo e favorit clar la pariuri in aceste momente. Dupa un inceput slab de sezon, portughezul si-a revenit fix in cele mai importante momente, fazele finale ale Champions League. Real Madrid e ca si calificata in finala Ligii, dupa victoria cu 3-0 din meciul cu Atletico.