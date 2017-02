Jucatorul de 19 ani care l-a cucerit pe Ronaldinho: "Poate fi cel mai bun din lume, sa-l inlocuiasca pe Messi!'

Ronaldinho lauda un nou star din fotbalul mondial.

Ronaldinho l-a laudat pe noul star al Braziliei, Gabriel Jesus, spunand ca acesta ar putea chiar sa ajunga cel mai bun fotbalist din lume! Jesus are un inceput incredibil de cariera in Premier League, inscriind 3 goluri in ultimele 2 partide ale lui Manchester City.

Gabriel Jesus are deja 4 goluri in 6 partide pentru nationala Braziliei iar Ronaldinho considera ca tanarul jucator al lui City are un viitor luminos: "Manchester City are un jucator foarte special: Gabriel Jesus. Poate, in viitor, va fi cel mai bun jucator din lume. Momentan este Messi. Si am spus mereu ca intr-o zi va fi Neymar.



Dar, la 19 ani, in viitor, poate fi Gabriel. Are toate uneltele necesare pentru a realiza acest lucru" a spus Ronaldinho conform Mirror.

Manchester City poate trece pe locul 2 in Premier League daca va castiga in deplasare la Bournemouth.