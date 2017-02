Iti amintesti de Royston Drenthe, olandezul in care Real Madrid isi punea toate sperantele? Ce s-a ales de el, la 29 de ani

Drenthe da cariera de fotbalist pe cea de artist. Olandezul s-a lansat in muzica si vrea sa devina cunoscut sub pseudonimul Roya2Faces.

"Am terminat cu fotbalul. Daca ma cheama cei de la Feyenoord? Le voi spune ca am ales deja", a spus Drenthe pentru publicatia olandeza Voetbal International.

Drenthe a debutat ca profesionist in 2005 si a impresionat la Feyenoord. In 2007, Real Madrid l-a achizitionat pentru 14 milioane de euro, dar acesta nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor si a fost imprumutat la Hercules Alicante si Everton.

Ulterior, Drenthe a mai jucat la Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wenesday, Kayseri Erciyesspor si Baniyas SC.

Drenthe a jucat o singura data pentru nationala mare a Olandei.

Former Everton and Real Madrid winger Royston Drenthe releases rap song after failing to find club https://t.co/A2ENurJJLP pic.twitter.com/moB4C1jIIR