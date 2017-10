France Football a dezvaluit lista pustilor care se vor lupta in viitor pentru Balonul de Aur! Cei 12 jucatori care le pot lua locul lui Messi si Ronaldo

Cristiano Ronaldo si Leo Messi au dominat fotbalul din ultimul deceniu acaparand trofeul Balonul de Aur.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

France Football a publicat in ultimul numar lista celor 12 tineri jucatori care promit sa aiba un cuvant important de spus in fotbal in viitor. "Acesti 12 tineri talentati vor alcatui fotbalul de maine .. si poate si pe cel de astazi" scriu jurnalistii francezi.

Cateva dintre nume nu surprind si sunt deja considerati jucatori de top - Kylian Mbappe, castigatorul trofeului Golden Boy 2017, nu putea sa lipseasca de pe lista. Exista insa si surprize precum atacantul celor de la Velez Sarsfield, Maximiliano Romero, cel care are doar 18 ani.

De asemenea, Mason Mount se afla pe lista, mijlocasul de 18 al celor de la Chelsea fiind imprumutat la Vitesse in acest sezon. Vinicius Junior, atacantul cumparat deja pentru viitor de catre Real Madrid de la Flamengo, este si el pe lista.

Iata lista celor 12 viitoare staruri ale fotbalului in opinia France Football:

Marco Asensio, Real Madrid atacant, 21

Matthijs de Ligt, Ajax fundas, 18

Dele Alli, Tottenham mijlocas, 21

Ousmane Dembele, Barcelona atacant, 20

Gianluigi Donarumma, AC Milan portar, 18

Gabriel Jesus, Manchester City atacant, 20

Gustavo Viera, Liverpool (Uruguay) atacant, 17

Maximiliano Romero, Velez Sarsfield atacant, 18

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain atacant, 18

Mason Mount, Chelsea mijlocas ofensiv on loan at Vitesse, 18

Leroy Sané, Manchester City extrema, 21

Vinicius Júnior, Flamengo atacant (detinut de catre Real Madrid), 17