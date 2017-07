Culmea transferurilor! Mourinho trage un semnal de alarma: "S-a ajuns la un nivel periculos!"

Jose Mourinho a avertizat ca nivelul cheltuielilor pe jucatori a ajuns la un nivel periculos - cu toate astea, el a aparat transferurile pe bani multi ale propriului club.

Man United a cheltuit 120 de milioane de lire pentru aducerea lui Romelu Lukaku si Victor Lindelof in aceasta vara. Mourinho cred ca este normal ca jucatorii de top sa fie transferati pe sume atat de mari.

"Mereu am crezut ca problema nu este cat platesti pentru jucatorii de top, nu cred ca este o problema suma platita pe Pogba, nu cred ca e o problema sa faci o nebunie pentru Neymar. Cred ca problema este cu celalalt grup pentru ca transferuri precum cel al lui Pogba au loc o data sau de doua ori intr-o perioada de transferuri. Ceilalti intra in cele 100 de transferuri facute in mercato si pentru mine aceea este zona periculoasa de pe piata.



Unele cluburi platesc sau nu cumpara pentru ca nu accepta numerele care ghideaza piata in acest moment, sau o fac pentru a ajunge la acelasi nivel si pentru mine e ingrijorator ca acum vorbim despre 30 de milioane, 40 de milioane, 50 de milioane intr-un mod foarte relaxat. Nu cred ca acest lucru va ucide cluburile mari pentru ca acestea vor avea mereu potential si conditiile pentru a produce asemenea sume de bani.



Cred insa ca alte cluburi vor avea probleme cand vor realiza banii primiti si cei cheltuiti si exista si autoritatile pentru fair-play-ul financiar care au multa treaba. Au mult de furca pentru ca probabil exista anumite strategii de deghizare dar trebuie sa cred ca fair-play-ul financiar va face lucrurile dificile pentru cei care incearca.



Toata lumea vorbeste despre dimensiunea investiilor de la Manchester City, dar cred ca e o alta echipa la care dimensiunea investitiilor e cu adevarat fenomenala - Tottenham! Pana acum nu au cheltuit niciun ban, nu? Pentru mine e incredibil. Pastreaza toti jucatorii pe care ii vor. Ii pastreaza pe Dele Alli, Harry Kane si Toby Alderweireld, il pastreaza pe Eric Dier, ii tin pe toti cei care vor sa-i tina" a declarat Mourinho.