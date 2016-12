Chinezii, ALL IN in fotbal! Vor sa-l "transfere" pe cel mai bun arbitru din lume! 

Chinezii nu glumesc atunci cand anunta ca vor sa devina forta numarul 1 din lume in fotbal!

Sustinuti de presedintele tarii, chinezii au investit enorm in fotbal in ultimii doi ani in jucatori, antrenori si infrastructura. Planul pe 10 ani este cucerirea titlului mondial, dar pana atunci chinezii incearca sa atraga nume importante din Europa.

Dupa ce l-au luat pe Oscar pentru 60 de milioane de euro de la Chelsea in aceasta iarna, chinezii vor acum si un arbitru de top. Pe englezul Mark Clattenburg, desemnat cel mai bun arbitru din lume in 2016 la gala Globe Soccer Awards de la Dubai, gala in care Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucator din lume.

La fel ca Ronaldo, Clattenburg a avut un an excelent, cu finale arbitrate in Cupa Angliei, Champions League si EURO 2016.