Cel mai nebun meci din startul de sezon! In minutul 49 era 4-0 si totul parea terminat! Care a fost scorul final

Un meci precum Dinamo - Foresta a avut loc in Tara Galilor.

"Incredibil! Remarcabil! Nemaivazut! Extraordinar!" sunt cateva dintre cuvintele care au descris partida din Tara Galilor dintre Merthyr Town si Slogh Town de saptamana aceasta. Asta deoarece scorul era 4-0 inca din minutul 20 pentru gazde, insa repriza a 2-a a adus o adevarat nebunie!

Cei de la Slogh Town au reusit sa revina, inscriind prima data in minutul 49 prin Nathan Smart. Au urmat alte 4 goluri in repriza a 2-a, reusita care le-a adus victoria venind in prelungirile partidei de la James Dobson, cel care marcase si golul egalizator cu 4 minute mai devreme!

Victoria incredibila a oaspetilor i-a dus la 1 punct in spatele liderului Kettering. "De asta iubim fotbalul! Pur si simplu o seara grozava in care am fost implicati. Jucatorii merita toate laudele" a spus antrenorul castigatoarei, Jon Underwood, la final.