Cea mai dureroasa AROGANTA fata de Barcelona! Ce au facut cei de la PSG in momentul in care Barca era umilita de Real Madrid

Real Madrid a invins si in returul Supercupei Spaniei pe Barcelona, scorul la general fiind 5-1! Real a obtinut astfel al 4-lea trofeu in ultimele 3 luni!

Transferat in aceasta vara de Paris Saint-Germain pentru o suma record de 222 de milioane de euro, Neymar se simte excelent in Franta. A marcat un gol chiar la debut! In schimb, Barca trece prin cea mai grea perioada din ultimii ani. Invinsa pe propriul teren cu 3-1 de Real Madrid in partida tur din Supercupa Spaniei, Barca a pierdut si al 2-lea meci.

Fara Bale, Isco si Casemiro, dar si fara Cristiano Ronaldo a carui suspendare de 5 etape a fost mentinuta de Comisia de Apel, Real Madrid s-a distrat in prima repriza cu Barcelona! La pauza era 2-0 insa scorul putea fi mai mare, Vasquez lovind bara.

Cei de la PSG nu i-au iertat pe catalani dupa eliminarea din sezonul trecut de Liga Campionilor si nici pentru faptul ca au incercat sa-l "fure" pe Verrati in aceasta vara. In timpul partidei de aseara de pe Bernabeu, imediat dupa ce Benzema a inscris golul de 2-0, cei de la PSG au postat pe retelele de socializare o poza cu Neymar de la antrenamente in timp ce rade, alaturi de un emoticon! Desi poza a fost facuta in alt context, mesajul era clar indreptat spre Barcelona.