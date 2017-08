BOMBA! Mbappe s-a batut la antrenament cu un coleg. Decizia imediata luata de club

Mbappe s-a batut cu un coleg la antrenament.

Atacantul francez nu trece printr-o perioada foarte buna. Tensiunea din acesta vara, acumulata pe seama transferului sau la Real Madrid sau PSG, a explodat la antrenamentul lui Monaco.

Mbappe s-a luat la bataie cu Andrea Raggi si a fost exclus pe loc din lotul lui Monaco pentru meciul cu Metz, ce a avut loc vineri seara. Monaco a castigat in cele din urma, cu 1-0, cu un gol tarziu al lui Falcao, in minutul 78.

Mbappe asteapta finalul perioadei de mercato, ce se termina pe 31 august, insa se pare ca tensiunea e deja prea mare pentru tanarul francez care era un necunoscut la nivel mondial in urma cu un an, cand incepea sezonul ca rezerva la Monaco. Acesta marcase 1 singur gol la Monaco inainte de sezonul trecut, in care a bifat 26 de reusite in 44 de meciuri.

Publicatie L'Equipe a dezbatut pe larg incidentul lui Mbappe de la antrenament: