Atletico aduce un om de la... Bournemouth! Mutare mai putin obisnuita in lumea fotbalului  

Atletico Madrid incearca o mutare mai putin obisnuita.



Madrilenii s-au mutat in casa noua, arena de 67.000 de locuri, iar acum cauta oameni pentru a avea grija de stadion. Potrivit The Sun, Atletico il "transfera" de la Bournemouth pe Dan Gonzalez, omul care are in grija terenul de joc.



Dan Gonzalez este unul dintre cele mai respectate personaje din Anglia din acest punct de vedere, suparafata de joc a celor de la Bournemouth este una dintre cele mai bune din Premier League.