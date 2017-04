Asa arata o executie de campion mondial! David Villa a marcat azi-noapte unul dintre golurile carierei, cu un lob de la mijlocul terenului

Ajuns la 35 de ani, David Villa continua sa faca spectacol in Major League Soccer, liga nord americana de fotbal. Fostul campion mondial si european a marcat un supergol in victoria echipei sale, New York City FC, in fata celor de la Philadelphia Union, scor 2-0.

Villa a asigurat victoria echipei sale in minutul 89 al partidei, cu un lob de la peste 40 de metri.

Nu este prima data cand Villa incearca o astfel de executie in MLS.

He tried it last year and hit the crossbar. But this year, @Guaje7Villa got one to go from 50 yards ???? pic.twitter.com/8F4f1JJQDN