Ancelotti l-a convins sa se impace cu statutul de rezerva: “Nu conduci un Ferrari zi de zi, doar duminica!"

Ajuns la 57 de ani si trecut prin vestiarele echipelor cu cele mai multe staruri pe centimetru patrat, Carlo Ancelotti a explicat cum si-a convins un super-fotbalist sa accepte statutul de rezerva la Bayern Munchen.

Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Franck Ribery a inceput ca titular pentru Bayern Munchen doar zece partide in actualul sezon de Bundesliga. Chiar si asa, francezul in varsta de 33 de ani a dat randament, cu trei goluri si 14 pase de gol, iar tactul lui Carlo Ancelotti in gestionarea relatiei a fost decisiv.

“I-am explicat ca nu poate juca meci de meci. Avem jucatori foarte buni in lot. Si i-am spus: Franck, tu esti ca un Ferrari. Nu poti sa conduci un Ferrari zi de zi, nu poti sa scoti o asemenea masina din garaj zi de zi. Doar duminica. Tu nu poti juca daca nu este duminica”, a povestit Ancelotti, potrivit jurnalistilor de la ESPN.

“A ras. Este un tip de treaba. Cred ca am gasit echilibrul just. Ribery stie putina italiana si este mereu in toane bune. Imi place sa glumesc cu el”, a povestit Ancelotti.

Carlo Ancelotti s-a obisnuit sa jongleze cu jucatori cu personalitati puternice. A antrenat doi dintre granzii din Italia – Juventus si Milan, pe Chelsea, PSG si Real Madrid. In acest moment, este lider in Bundesliga, cu Bayern Munchen, cu un avantaj de 13 puncte in fata celei mai apropiate urmaritoare, dupa 27 de meciuri disputate.