Hagi s-a intors la Galatasaray! Imagini GENIALE de azi! Cum a fost primit la sarbatoare de Podolski si Sneijder

Gica Hagi si Gica Popescu au revenit in tricoul Galatei! Liderii Generatiei de Aur au participat la aniversarea a 17 ani de la castigarea Cupei UEFA.

Pe 17 mai 2017, Galatasaray o invingea pe Arsenal la penalty-uri si castiga cel mai important trofeu din istoria fotbalului turc.

Hagi si Popescu au fost invitati de onoare la Galata. Pe pagina de Twitter a lui Galatasaray au fost postate imagini cu Hagi si cu vedetele actualei echipe, Sneijder si Podolski, dar si cu antrenorul Igor Tudor.

Doar Popescu a jucat in meciul legendelor. Hagi a avut dureri la genunchi si n-a intrat deloc.

???? is a special number at Galatasaray! #17May2000 pic.twitter.com/cYhYgt5pX8

Podolski with the legend himself... #17May2000 pic.twitter.com/ETI84O66ds