Acesta a fost votat GOLUL PERFECT! Pustii lui Ajax au reusit o faza geniala: 9 jucatori au atins mingea VIDEO

Ajax a castigat meciul cu 7-1!

Cei de la Ajax II au reusit o faza care a fost numit "golul perfect!" In partida pe care Ajax II a disputat-o in fata celor de la Achilles '29, pustiul Mateo Cassierra a finalizat un atac splendid al echipei - 9 jucatori au atins mingea in faza inceputa la marginea propriului careu! Cassierra a fost ultimul care a atins mingea, inscriind golul de 3-1 in acel meci. A reusit 4 goluri pana la final, Ajax II reusind sa se impuna cu 7-1 dupa ce a fost condusa cu 1-0!

Cassierra are 19 ani, 1.83m si reprezinta noua speranta a celor de la Ajax - a evoluat in 15 partide in acest sezon pentru echipa mare, fiind titular insa intr-un singur meci, cel in care a reusit si singurul sau gol de pana acum marcat pentru Ajax. La echipa a 2-a are 9 goluri in 12 meciuri.