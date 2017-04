A fost transferat pentru Champions League, dar dat afara la scurt timp! Iti mai amintesti de polonezul Grzelak? Ce s-a intamplat cu el

Rafal Grzelak este doar unul dintre fotbalistii care au avut doar aparitii meteorice la Steaua. Intre ei, si Andrey, Bibishkov, Tininho ori Yordan Todorov.

Polonezul Rafal Grzelak a fost transferat de Steaua in 2009, acesta venind sub forma de imprumut de la Skoda Xanthi, pentru a ajuta formatia ros-albastra sa se califice in grupele unei competitii europene.

La scurt timp dupa sosirea in Romania, acesta a fost, insa, luat in vizor de Gigi Becali, cel care a facut o declaratie discriminatorie: "Nu poti sa-i dai numarul 10 unui fotbalist care n-are par".

Grzelak a marcat un singur gol pentru Steaua, in preliminariile UEFA Europa League, impotriva maghiarilor de la Ujpest. Acesta a jucat doar 6 meciuri in tricoul ros-albastru, fiind ulterior trimis la echipa secunda.

Dupa despartirea de Steaua, mijlocasul s-a intors in tara natala, unde a evoluat la nivelul primei ligi pentru Widzew Lodz, Ruch Chorzow si Arka Gdynia. De patru ani, Grzelak, acum in varsta de 34 de ani, a ales ligile inferioare din tara natala.

Intre 2013 si 2015, mijlocasul a jucat pentru Flota Swinoujscie, iar in prezent imbraca tricoul lui Chojniczanka Chojnice, din liga a doua, pentru care a evoluat in 52 de meciuri si a marcat 6 goluri.