"Suntem foarte fericiti!" Antrenorul lui Sporting a vorbit pentru prima data despre dubla cu Steaua

Dubla dintre Steaua si Sporting e in direct la ProTV, pe 15 si 23 august!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Antrenorul lui Sporting, Jorge Jesus, a vorbit pentru prima data despre intalnirea cu Steaua si a anuntat ca este multumit cu adversarul din Romania.

"Avem doua meciuri pana la aceasta dubla, vrem sa ne recuperam asa cum trebuie si sa ne ridicam la un nivel prestigios in Europa, asa cum este necesar pentru Sporting. Acum trebuie sa ne concentram pe obiectivul nostru principal, meciul cu Aves din prima etapa. Suntem foarte fericiti cu aceasta tragere, putem sa facem lucruri bune", a spus Jorge Jesus intr-o conferinta de presa.

Sporting a facut un transfer inaintea dublei cu Steaua din playoff-ul Champions League. Presedintele clubului Rijeka a confirmat ca fundasul lateral Stefan Ristovski va merge la adversara Stelei. "Coontractul sau expira vara viitoare, in iarna putea sa semneze cu oricine, asa ca am preferat sa il vindem acum", a expliocat damir Miskovic. Ristovski are 25 de ani si e cotat la 2,5 milioane de euro. El nu va putea sa joace cu Steaua in Champions League deoarece a facut-o deja pentru Rijeka in acest sezon european.