Steaua poate pica cu Sevilla, Napoli, Liverpool sau Sporting! Prezentarea adversarilor si palmaresul echipei lui Dica

Steaua a trecut de Plzen cu 6-3 la general, insa in playoff o asteapta un adversar de un alt calibru. Sevilla, Napoli, Liverpool si Sporting sunt cele mai sonore nume, insa si TSKA Moscova ar fi un adversar redutabil. Ca si palmares, FC Sevilla pare cel mai de evitat adversar. Steaua a suferit 4 infrangeri in cele patru intalniri de pana acum! Steaua nu a reusit sa le bata nici pe Napoli sau Liverpool, iar cu Sporting si TSKA nu a jucat pana acum.



FC SEVILLA

Anul infiintarii: 1890

Valoare lot: 223 milioane euro

Cel mai scump fotbalist: Steven N’Zonzi (30 milioane euro)

Culori / porecla: rosu si alb / Sevillistas, Los Rojiblancos (ros-albii)

Proprietar: Sevillistas de Nervion S.A. (grup de afaceristi cu averi cumulate de peste 1 miliard de euro) si Sevilla FC Fan Clubs Federation "San Fernando" (asociatie a fanilor)

Stadion: Ramón Sánchez Pizjuán (42.500 locuri)

Palmares: 1 titlu Spania (1945-46), 5 Cupa Spaniei (1935, 1939, 1947-48, 2006-07, 2009-10), 1 Supercupa Spaniei (2007), 5 Europa League (2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16), 1 Supercupa Europei (2006)

Echipa-tip: Rico - Corchia, Pareja, Carrico, Escudero - Krohn Dehli, N’Zonzi, Banega - Jesus Navas, Ben Yedder, Nolito

Capitan: Nicolas Pareja

Antrenor: Eduardo Berizzo

Ultima intalnirea cu Steaua: Liga Campionilor, Grupa H, 2007, Steaua - FC Sevilla 1-2 (tur, deplasare), 0-2 (retur, acasa) / in total: 4 intalniri - 4 infrangeri

S.S.C. NAPOLI

Anul infiintarii: 1926

Valoare lot: 371,5 milioane euro

Cel mai scump fotbalist: Marek Hamsik (40 milioane euro)

Culori / porecla: albastru azur si alb / Gli Azzurri, Partenopei (napoletanii - in dialectul local)

Proprietar: Aurelio De Laurentiis (producator film, avere - 500 milioane euro)

Stadion: Stadio San Paolo (60.000 locuri)

Palmares: 2 titluri Italia (1986-87, 1989-90), 5 Cupa Italiei (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14), 2 Supercupa Italiei (1990, 2014), 1 Cupa UEFA (1988-89)

Echipa-tip: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Allan, Jorginho, Hamsik - Callejon, Mertens, Insigne

Capitan: Marek Hamsik

Antrenor: Maurizio Sarri

Ultima intalnire cu Steaua: Europa League, Grupa K, 2010, Steaua - Napoli 3-3 (tur, acasa), 0-1 (retur, deplasare) / in total: 2 intalniri - 1 egal, 1 infrangere

LIVERPOOL F.C.

Anul infiintarii: 1892

Valoare lot: 457,5 milioane euro

Cel mai scump fotbalist: Philippe Coutinho - 45 milioane euro

Culori / porecla: rosu si alb / The Reds, The Cormorants (cormoranii)

Proprietar: Fenway Sports Group, LLC (companie de investitii americana condusa de John W. Henry, avere - 2,11 miliarde euro)

Stadion: Anfield (54.000 locuri)

Palmares: 18 titluri in Anglia (1900-01, 1905-06, 1921-22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90), 7 Cupa Angliei (1964-65, 1973-74, 1985-86, 1988-89, 1991-92, 2000-01, 2005-06), 8 Cupa Ligii (1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1994-95, 2000-01, 2002-03, 2011-12), 15 Supercupa Angliei (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006), 5 Liga Campionilor (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05), 3 Cupa UEFA (1972-73, 1975-76, 2000-01), 3 Supercupa Europei (1977, 2001, 2005)

Echipa-tip: Karius - Arnold, Matip, Lovren, Moreno - E. Can, Henderson, Coutinho - Salah, Firmino, Mane

Capitan: Jordan Henderson

Antrenor: Jürgen Klopp

Ultima intalnire cu Steaua: Europa League, Grupa K, 2010, Steaua - Liverpool 1-4 (tur, deplasare), 1-1 (retur, acasa) / in total: 4 intalniri - 2 egaluri, 2 infrangeri

SPORTING LISABONA

Anul infiintarii:1906

Valoare lot: 196,15 milioane euro

Cel mai scump fotbalist: Adrian Silva / William Carvalho - 25 milioane euro

Culori / porecla: verde si alb / Leões (Leii), Verde e brancos

Proprietar: Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, S.A.D. (societate finantata si administrata de o asociatie de 160.000 de socios)

Stadion: Estádio José Alvalade (50.000 locuri)

Palmares: 19 titlturi in Portugalia (1940-41, 1943-44, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1957-58, 1961-62, 1965-66, 1969-70, 1973-74, 1979-80, 1981-82, 1999-2000, 2001-02), 16 Cupa Portugaliei (1940-41, 1944-45, 1945-46, 1947-48, 1953-54, 1962-63, 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1977-78, 1981-82, 1994-95, 2001-02, 2006-07, 2007-08, 2014-15), 8 Supercupa Portugaliei (1982, 1987, 1995, 2000, 2002, 2007, 2008, 2015), 1 Cupa Cupelor (1963-64)

Echipa-tip: Rui Patrício - Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão - Adrien Silva, W. Carvalho - Gelson Martins, Bruno Fernandes, Podence - Bas Dost

Capitan: Adrien Silva

Antrenor: Jorge Jesus

Ultima intalnire cu Steaua: cele doua cluburi nu s-au intalnit niciodata in meciuri oficiale din cupele europene

TSKA MOSCOVA

Anul infiintarii:1911

Valoare lor: 78,4 milioane euro

Cel mai scump fotbalist: Mario Fernandes (16 milioane euro)

Culori / porecla: rosu si albastru / Krasno-sinie (ros-albastrii), Armeitsy (Militarii)

Proprietar: Yevgeni Giner (oligarh rus, avere - 25 miliarde euro)

Stadion: VEB Arena (30.000 locuri)

Palmares: 15 titluri Rusia + URSS (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1986, 1989, 1991, 2003, 2005, 2006, 2012-13, 2013-14, 2015-16), 12 Cupa Rusiei + URSS (1945, 1948, 1951, 1955, 1990-91, 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), 6 Supercupa Rusiei (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), 1 Cupa UEFA (2005)

Echipa-tip: Akinfeev - V. Brezutki, Vasin, A. Berezutki - Fernandes, Dzagoev, Wernbloom, Golovin, Senikov - Chalov, Vitinho

Capitan: Igor Akinfeev

Antrenor: Viktor Goncharenko

Ultima intalnire cu Steaua: cele doua cluburi nu s-au intalnit niciodata in meciuri oficiale din cupele europene