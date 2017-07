Dica, OUT daca nu trece de Plzen! Ce cota are sa fie demis inainte de finalul turului

"Afara cu Dica !" - au strigat stelistii dupa egalul cu Craiova. Dica e neinvins, dar poate fi demis. Decisiv e returul cu cehii. In 2010, Piturca a plecat dupa doar doua etape.



La pariuri e cota 3 ca Dica sa fie dat afara pana-n iarna. Dica are 2 victorii si 2 egaluri si poate fi demis daca nu trece de Plzen.

"In momentul asta consider ca ei sunt favoriti pentru ca au reusit sa marcheze doua goluri in deplasare", spune Dica.



"Du-te Dica ... cu tot cu Enache !" Fanii ii dau idei lui Becali.