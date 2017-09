SENZATIONAL! Un ARTIST s-a apucat de box si vrea sa faca SHOW in ring

Un pusti din Ploiesti imbina perfect arta cu ... nobila arta din ring. Baiatul vrea sa cante pe marile scene si sa incante la box.

Erwin studiaza muzica la liceul de arta din Ploiesti, aflat langa sala de box. Erwin il mosteneste pe tatal sau si da in rivali ca-n tobe.



"Ma trezeam pe la 4-5 dimineata sa ma uit la galele de box si-mi placea la nebunie. E mai mult decat un sport, pentru mine e ca o arta", spune pustiul.



Antrenorul Titi Tudor are incredere maxima in el: "Cred ca poate deveni un artist al nobilei arte".