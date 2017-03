"Scoateti telefonul, inregistrati asta!" Mayweather CONFRIMA lupta SOC cu McGregor! VIDEO

"Money" Mayweather anunta ca revine in ring pentru meciul soc cu irlandezul Conor McGregor.

Americanul anunta ca nu e interesat de bani la meciul ce ar urma sa aiba loc in luna iunie. "Scoateti telefoanele, inregostrati asta si puneti pe internet repede. Revin din retragere ca sa ma lupt cu Connor McGregor. In momentul asta nu mai sunt retras! Daca esti serios, semneaza actele si hai sa ne luptam in iunie!", i-a transmis Mayweather rivalului sau.