Mihai Leu, la 20 de ani de cand a castigat centura WBO: "Au fost surprinsi cand au vazut steagul Romaniei"

Astazi, pe 22 februarie, se implinesc 20 de ani de cand Romania a avut primul campion mondial la box profesionist.

Fostul pugilist Mihai Leu a declarat, la 20 de ani dupa castigarea titlului mondial la categoria semimijlocie, ca a obtinut mai multe trofee la raliuri, insa succesele din box sunt mai valoroase. Dupa problemele medicale pe care le-a avut in ultimii ani, Leu spune ca sportul l-a invatat sa lupte mereu pentru ceva.

Pe 22 februarie 1997, in Sporthalle din Hamburg, Mihai Leu il invingea pe panamezul Santiago Samaniego in 12 runde si castiga centura WBO la categoria semimijlocie, primul titlu mondial la profesionisti obtinut de un roman. Momentul intonarii imnului il marcheaza si acum pe Leu. "Eu boxam in Germania cu numele de Michael Loewe si toti credeau ca sunt neamt. De asta a fost o surpriza pentru multi cand m-au vazut cu steagul Romaniei. S-au dus discutiile pana intr-acolo incat au spus ca este mai bine sa nu se cante imnul Romaniei. Nu am acceptat insa, mi-am iubit mereu tara", a declarat fostul sportiv.

Mihai Leu a boxat cu Samaniego la zece ani dupa ce fugise de regimul comunist din Romania. Samaniego era favorit si avea deja stabilite mai multe meciuri in SUA. "Stiu ca primeam pumni si nu-mi dadeam seama ce puteam sa fac pentru a nu primi lovituri din toate partile. in repriza a treia mi s-a rupt tendonul care tine bicepsul la bratul stang. Uite, se vede o gaura! Se vede cum mi-a alunecat muschiul in jos", a afirmat Leu.

In cele din urma, romanul s-a impus la puncte in fata panamezului. Sotia sa nu a asteptat decizia arbitrilor. A urcat in ring si l-a felicitat imediat dupa gongul final. "<<Amore (...) esti campion mondial!>> Atunci am stiut ca am castigat meciul", isi aminteste Leu.

Mihai Leu spune ca felul in care a fost primit in Romania dupa succesul de la Hamburg a contat mai mult decat orice recompensa financiara. "inainte sa deschida drumul pentru Doroftei sau Bute, Leu nu se astepta sa devina vedeta in propria tara. "Am facut escala la Timisoara si am vazut fanfara pe aeroport. Chiar vorbeam cu un prieten: <<Oare pe cine asteapta?>> (...) Primirea din Romania pot sa spun ca poate a fost mai importanta decat orice recompensa financiara pe care am primit-o pentru acest meci".

Mihai Leu este neinvins in boxul profesionist, un record pe care pe plan european il mai detine doar englezul Terry Marsh. In total, a boxat in 28 meciuri, toate in Germania si Austria. Leu si-a aparat o singura data titlul cucerit la categoria semimijlocie (20 septembrie 1997 cu irlandezul Michael Carruth). Apoi a fost nevoit sa se retraga din cauza problemelor medicale.

Leu spera ca si alti boxeri romani sa obtina rezultate importante. El este optimist ca Lucian Bute poate redeveni din nou campion mondial si ii recomanda lui Mihai Nistor sa treaca la profesionisti. "Nistor este unul dintre boxerii mei preferati. Are inima mare... cred ca poate obtine rezultate foate bune. Eu, in locul lui, as face pasul la profesionisti pentru ca stilul lui agresiv si forta loviturilor se pliaza perfect acolo. Daca va avea nevoie candva de sfatul meu, m-as bucura sa il pot indruma in boxul mare".

"Sportul m-a invatat sa lupt mereu pentru ceva", spune Mihai Leu, care a suferit operatii de cancer la colon in ultimii doi ani.