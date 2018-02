Mayweather, erou principal in Fifty Shades of Grey! Avion cadou si petrecere cu tema la Hollywood!

Romanul Ronald Gavril, invitat la mega petrecerea lui Mayweather. Vezi cum explica Gavril esecul din lupta pentru centura.

Mayweather a facut petrecere cu tematica la Hollywood. Filmul Fifty Shades of Grey l-a inspirit pe Mayweather de ziua lui. Money Mayweather si-a facut singur cel mai scump cadou.

"Am implinit 41 de ani. Cred ca merit un nou avion privat de ziua mea." este mesajul postat de Floyd Mayweather pe Instagram, alaturi de cateva fotografii.

Si romanul Ronald Gavril a fost invitat la ziua lui Mayweather. Gavril vine dupa lupta pierduta cu Benavidez pentru centura mondiala WBC.

“Nu am vorbit cu Floyd despre meci, avem timp. Stiu ca in scurt timp voi boxa din nou pentru titlul mondial si ca voi aduce o centura mare in Romania. Fizic sunt bine, dar sunt afectat din punct de vedere mental. Nu ma asteptam sa pierd aceasta lupta. M-au impresionat foarte mult mesajele frumoase primite din Romania si asta imi da puterea sa merg mai departe.” Spune Gavril