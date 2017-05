Imaginea uluitoare care a devenit virala pe Internet! Cum au aparut doi boxeri la cantar :)) FOTO

Superkombat "KOrida in Madrid", azi la 20:00 pe Sport.ro

Saul Canelo Alvarez si Julio Cesar Chavez Jr au facut in aceasta dimineata cantarul oficial. Cei doi se bat in unul dintre cele mai asteptate meciuri ale anului, Canelo fiind unul dintre superstarurile boxului in acestm oment, iar Julio fiul legendarului Cesar Chavez.

Cei doi au surprins la cantar, diferenta de fizic intre ei fiind una vizibila. Fanii au creat diferite imagini haioase cu cei doi, insa una in care Canelo este marit iar Julio micsorat a devenit virala!